Милиарди фенове по света днес отбелязват Деня на "Междузвездни войни" - неофициално честване на култовата космическа сага, пише в. "Дейли стар", цитиран от БТА. Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се сдоби с предана фенска маса след излизането на първия филм през 1977 г.

В деня на "Междузвездни войни" сагата завладява ефира на KINO NOVA

Традицията да се отбелязва Денят на "Междузвездни войни" няма комерсиален аспект. Честването е просто начин поклонниците на космическата сага да засвидетелстват предаността си.

Кари Фишър трябвало да бъде звездата на последните „Междузвездни войни“ (ГАЛЕРИЯ)

Въпреки че не стои зад инициативата, компания "Лукасфилм" прегръща духа на фенската маса.

Celebrate #StarWarsDay early with your mightiest Wookiee roar and be a #ForceForChange ! Learn more: https://t.co/YWzgNoK6es . #RoarForChange pic.twitter.com/yl8KQpp8o4

На този ден почитателите обикновено се поздравяват с "Нека четвърти бъде с теб" - заигравка с култовата реплика "Нека Силата бъде с теб" от "Междузвездни войни". Феновете отбелязват празника, костюмирайки се като любимите си персонажи от космическата сага Люк Скайуокър, принцеса Лея, Хан Соло, Дарт Вейдър, Йода, Чубака, Боба Фет - просто за забавление или за участие в тематични конкурси, или с маратонско гледане на филмите от поредицата.

Трейлър на филма "Соло: "История от Междузвездни войни"

Компания "Дисни", която през 2012 г. закупи правата за франчайза, планира тематични прояви, сред които Нощи на "Междузвездни войни" в парижкия Дисниленд. Милиони фенове ще използват хаштага #Star Wars Day, за да покажат на света как отбелязват празника.

Join Donald Glover for a tour of the iconic Millennium Falcon in this featurette for the upcoming Solo: A Star Wars Story. See the film in theaters May 25. #HanSolo pic.twitter.com/D2Jg1Jd19R