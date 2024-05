Дъщерята на принц Уилям и принцеса Кейт - Шарлот, навърши 9 години. Снимка на усмихнатата принцеса беше публикувана от майка ѝ в социалната мрежа Х. Надписът към кадъра гласи: „Честит 9-и рожден ден, принцесо Шарлот! Благодаря на всички за милите съобщения днес“.

Шарлот - малката чаровница на британското кралско семейство (ГАЛЕРИЯ)

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂



Thank you for all of the kind messages today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c