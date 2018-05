Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-Ун на 12 юни в Сингапур. Това съобщи Тръмп в "Туитър".

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!