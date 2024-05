Актьорът Бърнард Хил, известен с ролите си на капитан Едуард Смит в "Титаник" и на краля на Рохан Теоден във "Властелинът на пръстените", почина на 79 години.

Rest in peace, Bernard Hill. Thank you for giving us Théoden, thank you for starring in one of the most memorable moments that have united generations. You will always be our King of Rohan. pic.twitter.com/MAiPWuwHv3