Най-малко 25 души загинаха, а десетки са ранени при прашна буря с гръмотевици, която се разрази в неделя в северните части на Индия.

125 жертви на буря в Индия

Съобщения за загинали има от щатите Утар Прадеш, Андхра Прадеш, Западна Бенгалия и столичния окръг Делхи.

Caught in a dust storm! Bad weather has been forecast in parts of North India and we're right in the thick of it.@MercedesBenzInd pic.twitter.com/mQTxqXNSke