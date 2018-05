Българският тенисист Григор Димитров трогна социалните мрежи с послание за най-специалния си човек, съобщи Dariknews.bg

Гришо: В момента чувствам, че мога да издържа с часове на корта

То беше провокирано от Деня на майката, който в десетки държави се чества през втората неделя на май. Видеото бе направено от ATP.

To all the mums who make it all possible, #HappyMothersDay 💕



And a special thanks to @GrigorDimitrov's mum for putting a racquet in his hand 😉 pic.twitter.com/LCJaCuGjQ3