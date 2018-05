Кубински пътнически самолет със 113 души на борда се разби малко след излитането си от летище „Хосе Марти“ в Хавана, предават AFP и Агенция "Фокус". Пасажерите са били 104, а екипажът - 9 души.

'High number of casualties' after passenger jet crashes moments after taking off from Havana, Cuba https://t.co/mWGhsl79uR pic.twitter.com/RKPlNTKnNx

Кубинският президент Диас-Канел съобщи за "голям брой" жертви.

Самолетът е „Боинг 737" на авиокомпания „Кубана де Авиасион“. Инцидентът е станал край международното летище.

Според местни източници самолетът е летял от столицата до източния град Олгин.

Очевидци съобщават, че при сблъсъка се е видяло огромно огнено кълбо, последвано от голям стълб дим, който се вижда в близост до летището на кубинската столица. Все още не е ясна причината за катастрофата.

"Кубана де Авицион" – националният кубински превозвач трябваше да спре част от самолетите в застаряващия си арсенал заради проблем със сигурността.

@Cuba's president Miguel Diaz-Canel, who was sworn in last month, is said to be en route to the scene of horrific plane crash near #Havana airport. All 104 passengers on board were killed. Latest updates,photos,videos: https://t.co/n6Io2oyMTA pic.twitter.com/DyGgSL9XWk