Австралийски учени откриха нов вид отровна змия в отдалечен регион на Куинсланд. Те се опасяват, че влечугото в скоро време може да изчезне заради минната промишленост, предава БТА.

Отровна тигрова змия затвори улица в Мелбърн (ВИДЕО)

Dear Australia, say hi to a newly-described venomous bandy bandy snake, Vermicella parscauda.



But say hi quickly, because it may be threatened.



(img: Bryan Fry. https://t.co/aTafg8TsuU ) pic.twitter.com/6e6rQR4BlP