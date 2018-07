Известната френска актриса Изабел Ясмин Аджани е родена на 27 юни 1955 г. в Париж. Дъщеря е на алжирския емигрант Мохамед Шариф Аджани и германката Аугуста. На 12 години играе в любителски театър, на 15 години по време на лятната ваканция се снима в своя първи филм „Малкият въглищар“ и продължава да се снима във филми. През 1974 г. играе в театър „Комеди Франсез“ пиесите „Училище за жени“ и „Ундина“, след което е поканена да подпише 20-годишен договор, но отказва, отдавайки предпочитание на киноактьорската си кариера.

Филмът, който я прави световно известна, е „Историята на Адела Ю“ на Франсоа Трюфо. В него тя играе ролята на обезумялата дъщеря на Виктор Юго. Благодарение на него кинокритиците наричат таланта й чудовищен, а нея самата „най-красивото чудовище на киното.” Тогава е номинирана за „Оскар”, а втората номинация идва през 1989 г. Носителка е на 5 награди "Сезар". Това е ненадминат рекорд.

Най-известните филми с нейно участие са „Камий Клодел“, „Историята на Адел Ю“, „Квартет“, „Кралица Марго“, „Убийствено лято“ и „Обладаване“.

През 1980 г. се ражда синът ѝ Барнаби Нюитен от кинематографиста Брюно Нюитен. После има кратка романтична връзка с американския актьор Уорън Бийти. През 1995 г. се ражда синът Габриел ѝ от британския актьор Даниел Дей-Луис, с когото живее в Лондон повече от пет години. През 2002 г. се проваля шумно афишираната ѝ сватба с композитора Жан Мишел Жар, като за причина се изтъкват честите му изневери.

СНИМКИ НА УБИЙСТВЕНО КРАСИВАТА ИЗАБЕЛ АДЖАНИ ПРЕДИ И СЕГА ВИЖТЕ ТУК

Талантливата актриса разказва за трудното си детство, връзката с баща си и конфликтите с майка си в откровено интервю за списание "Les Inrocks".

"Беше много трудно", признава Изабел Аджани. Баща ѝ Мохамед Аджани е алжирски механик. По време на Втората световна война е нает от френската армия. Той се среща с майката на Изабел, Ема Швайнбергер в Германия по време на военната си служба.

"Майка ми нямаше професия. Тя беше отвлечена, почти отвлечена, когато навърши 25 години, от баща ми, който е бил на 18 години. Те бяха много красиви. Тя вече е имала две малки деца. Той я убеди да го последва, обещавайки ѝ, че ще постигне целите си ... Тя беше заложник, който не можеше да прости на похитителя си", разказва Изабел Аджани.

МОНИКА БЕЛУЧИ – ЕДНА НЕУВЯХВАЩА КРАСОТА (ГАЛЕРИЯ)

Баща ѝ е бил изключително строг с нея.

"През цялото ми детство и юношество той ме караше да свеждам очите си пред мъжете, да бъда незабележима, да не показвам как се чувствам", разказва още актрисата.

"Професията, която открих, беше невероятен пробив. Да бъде актриса е било най-вече начин да избяга, включително от влиянието на майка й, която не искаше да ходя на фитнес, танци или на концерти", добавя тя.

“I like films that rest in the memory so I try and choose parts which have some kind of social or emotional force. For me, being an actress is not just a profession but a profession of faith.” Happy birthday to the sensational, swoon-worthy Isabelle Adjani! pic.twitter.com/kohbdKy2FY