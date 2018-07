В Кумагая, намиращ се северно от Токио, измериха 41,1 градуса по Целзий. Това са най-високите температури, откакто в Япония се води статистика, информира "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

A heat wave has killed at least 30 and sent thousands to hospitals in Japan #多治見市 #tictocnews pic.twitter.com/Q9nxlZfUVP