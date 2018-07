„Целият механизъм на държавата продължава да полага огромни усилия, както за справяне с последствията от вчерашните унищожителни пожари, така и за гасенето на продължаващите горски огнища. Положението продължава да бъде критично”. Това заяви говорителят на правителството в Атина Димитрис Дзанакопулос.

По думите му има изключително бързото разрастване на пожара едновременно в 14 огнища на 3 успоредни фронта в източната част на Атика. Освен това скоростта на вятъра достига до 80 км/ч. Това прави работата на пожарната изключително усложнена.

10 пожара са в развитие в този момент, стана ясно още по думите на Дзанакопулос.

„Освен операцията по гасенето на пожарите, в този момент е в ход и план при извънредни ситуации, като в него участват сили на Министерството на вътрешните работи и на полицията, както и служители на министерствата на здравеопазването, транспорта, отбраната, корабоплаването и околната среда, както и на Областната управа на Атика”, обясни говорителят. „Мобилизирани са всички налични екипи и отдели към Министерството на здравеопазването в областта Атика”.

В постоянна готовност са 38 линейки, 4 мобилни екипи и 2 специални екипа за помощ при бедствия и аварии. Досега, в болници на област Атика са превозени 156 пълнолетни, 11 от които в тежко състояние, както и 16 деца, които са без опасност за живота.

„Противопожарната служба в сътрудничество с Полицията продължават трудната си задача по регистриране на жертвите и пострадалите и ще ви държим непрекъснато в течение”, допълни Дзанакопулос.

Кораби на Бреговата охрана, както и части за подводни мисии извършват постоянно наблюдение на бреговата ивица с цел откриване на хора, които евентуално биха били блокирани на сушата, а до момента са евакуирани общо 715 човека, основно от района на селището Мати.

Мобилизирани са 12 кораба на Бреговата охрана, както и 30 частни съдове, които помагат в издирвателните, спасителните и евакуационните операции. Също така, служителите на Бреговата охрана в сътрудничество с Областната управа на Атика и Министерството на инфраструктурата са се погрижили за пренощуването на всички евакуирани и спасени хора.

„Във всички тези операции своето съдействие предоставиха и Военноморските сили посредством една фрегата, два транспортни кораба, три хеликоптера и три кораба за неконвенционални бойни действия”, заяви говорителят. „Също така, специални сили на Сухопътните войски с 19 лодки и сухопътни части с булдозери, противопожарни машини и цистерни, както и части на Военновъздушните сили посредством специални самолети за гасене на пожари, въздушни средства за претърсване и спасяване и транспортни средства оказват помощ в операциите по овладяване на кризата. В състояние на готовност се намират и военно-полеви болници в района на Атика, а така също съществува и готовност за разгръщане на легла във военно-медицински заведения в района на област Атика”.

Налице е също така готовност за предоставяне на личен състав от Главните щабове на видовете войски като част от плана за подпомагане на Службата за гражданска защита.

