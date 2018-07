Повече от 700 мигранти щурмуваха оградите между Мароко и Испания в град Сеута. Близо 600 от тях са успели да прескочат, някои с цената на контузии и счупвания. Поне 130 са пострадали, като 11 са в болница. Двата испански анклава на територията на Мароко - Сеута и Мелиля често са обект на подобни организирани прескачания.

Nearly 600 migrants have jumped the border fence into Ceuta in what is being described as the violent crossing in recent history. Red Cross has so far provided medical attention to 132 people https://t.co/mXQtNgTUZ3 — El País in English (@elpaisinenglish) July 26, 2018

Безредиците край оградата от бодлива тел е най-голямата в Сеута от февруари 2017 г., когато за четири дни повече от 850 мигранти успяха да достигнат до испанска територия. Сеута е испански анклав, намиращ се на африканския континент.

Инцидентът допълнително увеличава натиска върху Испания, която сега надмина Италия като дестинация номер едно за мигранти, които пресичат Средиземно море с лодки. Повече от 19 580 души са стигнали до испанските брегове досега тази година, сочат данни на Международната организация по миграция.

Violence erupts as 400 migrants manage to climb over a double barrier at the Morocco-Spain border in the Spanish enclave of Ceutahttps://t.co/8pTUYt2nwt — DAILY SABAH (@DailySabah) July 26, 2018

Говорител на полицията в Сеута заяви пред "Франс прес", че близо 800 мигранти са нахлули през двойната бариера, която е покрита с малки остриета, рано сутринта в четвъртък от Мароко. Мароканската полиция успяла да спре около стотина от тях, но 602 се добрали до испанска територия. Някои били заловени от испанските полицаи между двете огради по границата и били върнати в Мароко.

Сеута и Мелиля са единствената сухопътна граница на ЕС с Африка, поради което привличат като магнит мигрантите, опитващи се да стигнат до блока.

Violence at #Ceuta fence as 600 migrants storm border: "They used aerosol cans as flame throwers and sticks and stones as missiles" https://t.co/kIbAZKH3Gk via @TheLocalSpain — Stephan FLEIG (@fleigst) July 26, 2018

