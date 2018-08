В Китай забраниха новия филм за Мечо Пух заради сравнения с президента си Си Дзинпин.

В страната често си правят шеги, че известното мече прилича на държавния глава. Пекин не харесва този хумор и го намира за обиден за държавния глава.

Шегите започнаха преди четири години. Тогава китайският лидер се срещна с Барак Обама и някой в страната сравни двамата държавни глави с Мечо Пух и един от приятелите му - Тигъра.

Колажът стана много популярен и последваха други. Особено забавен се стори на хората в интернет този, на който израженията на Си Дзипин и японския лидер Шиндзо Абе почти перфектно съвпадат с тези на Мечо Пух и тъжното магаренце Йори.

I will never get tired of Winnie the Pooh, Xi Jinping comparisons pic.twitter.com/T22STh9S4f