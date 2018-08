Стотици хора са евакуирани след пожар на железопътна гара в германския град Зигбург. Околи 30 души са пострадали, 6 от тях са в тежко състояние.

Огънят се е разпространил и до 8 къщи в близост до гарата, в някои от тях са се възпламенили газовите бутилки.

Fire next to high-speed rail track rips through houses, injuring 32 https://t.co/V1o2dkLsE3 pic.twitter.com/IzBhDcXMVE