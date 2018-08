Легендата на соул музиката, Арета Франклин, е на смъртно легло, информира CBS. Певицата е обградена от близките си в дома си в Детройт, САЩ. "Семейството й призова почитателите й да се молят за нея и да уважат уединението й", написа журналистът Роджър Фридман на сайта си Showbiz 411.

Тя се бори с рак от 2010 г. насам.

Последната публична изява на звездата беше през ноември 2017 година, когато тя излезе на сцената за благотворителен концерт за фондацията за СПИН на Елтън Джон в Ню Йорк.

"Това беше чудотворно шоу, имайки предвид, че Арета вече се бореше с изтощението и дехидратацията", пише Фридман, описвайки представянето й във Филаделфия.

Арета Франклин е звезда, отличена с много награди „Грами“, подвизаваща се на върха на музикалния небосклон в продължение на десетилетия, наричана от всички „Кралицата на соул музиката" ("Queen of Soul"). Тя е първата жена, въведена в Залата на славата на рокендрола. През 2008 г. сп. "Ролинг стоун" я обяви за най-великата певица в историята.

Арета е родена на 25 март 1942 г. в Мемфис, САЩ. Започва кариерата си от ранна възраст, изпълнявайки госпъл музика при баща си, който е пастор. Известна с хитове като "Respect" (1967) и "I Say a Little Prayer" (1968), е тежко болна в Детройт, пише Роджър Фридман в уебсайта Шоубиз 411.

През цялата си продължителна кариера певицата е спечелила 18 награди „Грами“, включително и една за цялостно творчество.

Сред хитовете на поп-иконата са "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1968), "Dreaming Day" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love“ (1985) и "A Rose Is Still A Rose" (1998).

През 1987 г. тя стана първата жена, включена в Залата на славата на рокендрола.

"I Knew You Were Waiting for Me“ в дует с британския певец Джордж Майкъл е един от най-печелившите "Грами" хитове за всички времена.

През 2005 г. тя е наградена с президентския Медал на свободата - най-високата награда за американски гражданин - от тогавашния президент Джордж У. Буш.

А през януари 2009 г. Арета Франклин пя на встъпването в длъжност на президента Барак Обама.

Хитове като Respect и Think заслужено й носят титлата Кралицата на соула. Тя има общо 88 сингъла, които са влючени в класацията Билборд. Има съвместни песни с други велики музиканти като Луис Армстронг, Лучано Павароти, Джордж Майкъл, Ани Ленъкс и др.

