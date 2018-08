Пожарникари се борят с огън, разгорял се в сграда до централната гара на Цюрих в нощта срещу събота, съобщава БТА.

В района са се чули и две силни експлозии. Районът е отцепен.

Към момента няма информация за пострадали хора.

Video of the #fire happening right now in downtown #Zurich. Huge explosion around 2AM... #firefighters working since to get it under control. pic.twitter.com/4nZF8GhGRv