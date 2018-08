Фен нахлу зад сцената и обезпокои Бионсе и Джей Зи по време на концерта им в Атланта, съобщава в. „Метро”. Мъжът успял да се доближи на няколко крачки от звездите преди охраната да го задържи.

Бионсе: Тежах 100 килограма (СНИМКИ)

Ар енд би певицата и съпругът й, които са на първото си съвместно турне, са добре, съобщи техен представител. Самоличността на мъжа не се съобщава.

Бионсе и Джей Зи - хедлайнери на фестивал в памет на Мандела

Полицията изяснява как е успял да премине през охраната зад сцената на концерта.

It seems as if two guys jumped on stage and allegedly attacked Jay Z and Beyoncé as they were exiting their stage at their Atlanta concert. 👀



The dancers were quick though 👏🏼 pic.twitter.com/lAuN8XlF19