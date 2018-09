Улики, скрити в наскоро открита картина, може би доказват, че художникът, който я е рисувал, е известният сериен убиец Джак Изкормвача.



Писателят Пол Кристиан твърди в най-новата си книга, че творбата на викторианския художник и заподозрян по случая с убийствата – Уолтър Сикерт, вероятно ще се окаже ключова за разкриването на убиеца, хвърлил в ужас Източен Лондон през 1888 година.

Картината е била изпратена на Кристиан през 2013 година от Алпер Хюсейн – колекционер от Есекс, съобщи БГНЕС, позовавайки се на британския таблоид в. „Сън”. На нея е нарисувана улица в Лондон, на която се виждат три силуета, за които се предполага, че са на Джак Изкормвача и на две от неговите жертви – Мери Кели и Марта Табрам.



Проститутката Мери Кели официално е петата и последна жертва на серийния убиец, но мнозина изследователи на този период твърдят, че има и шеста убита жена, а именно Марта Табрам, която е намушкана с нож 39 пъти. На картината се вижда и годината 1888, в която серийният убиец извършва ужасяващото си деяние.

