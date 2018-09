Голям пожар е засегнал известната сграда в стил Арт Деко Литълуудс (Littlewoods) в Ливърпул. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20.00 часа в неделя.

Когато пожарникарите са пристигнали на място, пламъците вече са били обхванали покрива на пететажната сграда. Час и половина по-късно огънят е обхванал повече от 40% от сградата. Няма данни за пострадали.

A fire has broken out at the iconic former Littlewoods building in Liverpool this evening. #photography pic.twitter.com/dEIEw9VfgP