Тир се блъсна в три къщи в Ню Йорк в понеделник, съобщава CBS. При инцидента е ранен поне един човек.

(Mariner's Harbor, Staten Island) Tractor Trailer Crashed into Three Houses — All utilities to the homes have been shut off and civilians in the area have been evacuated. More details: https://t.co/3KAzALJAQm #ProtectTheWorld pic.twitter.com/EI65wRF2qO