В съзвездието Проксима Кентавър има няколко подходящи за живот екзопланети. На една от тях хората могат безпроблемно да се преселят, показват резултатите от изследване, цитирани от Science Alert и БТА.

#ProximaCentauri #Exoplanet [Scientific American] The Closest Exoplanet to Earth Could Be "Highly Habitable" https://t.co/T5LiCwqP9i pic.twitter.com/9JsPoV0ZZ2

Откритата през август 2016 г. от астрономи от Европейската обсерватория екзопланета Проксима Б, разположена в звездната система Алфа Кентавър, може да стане втори дом за цялото човечество.

Proxima Centauri b: Why Earth’s cosmic neighbor could be suitable for life https://t.co/dIb4MO4twm pic.twitter.com/fWlZ52Dlvf

Учени установили, че тази планета е като брат близнак на Земята и е разположена в обитаемата зона. На планетата може да има достатъчно количество вода в течно състояние. Анализът на данни за Проксима Б показал, че почвата й може да съдържа доста вода, в която да се развиват прости форми на живот. Активността на намиращата се наблизо звезда обаче е толкова голяма, че температурата на повърхността на Проксима Б е много висока. Учени от Института за космически изследвания "Годард" смятат, че планетата може да се е приспособи към активността на звездата си и да е съхранила голяма част от полезните елементи под повърхността си.

That tiny circled speck is Proxima Centauri, the nearest star after the Sun. It is circled by an Earthlike planet. Bright stars are Alpha and Beta Centauri. Credit: Skatebiker pic.twitter.com/tu1cusNsie