Най-малко петима души загинаха, след като в сряда сутринта влак излезе от релсите в Индия, предават местните медии. Има и ранени.

Трагедията се е случила в близост до град Рай Барели в щата Утар Прадеш.

Пострадалите са откарани в най-близките болници. На мястото на инцидента работят спасителни екипи.

Причините за излизането на влака от релсите все още са в процес на установяване, уточняват ТАСС и БГНЕС.

Five dead, 30 injured after train derailment in India https://t.co/fh5BwbbdGP pic.twitter.com/uNIROfF6J5 — 92 News HD Plus (@92newschannel) 10 октомври 2018 г.