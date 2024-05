Около 100 000 души участваха в митинг в Тел Авив по повод Деня на независимостта на Израел, почитайки над 100-те заложници, които все още са в ръцете на палестинското ислямистко движение "Хамас".

Демонстрантите издигнаха лозунга "Надеждата ни още не е изгубена". На митинга присъстваха роднини на заложниците и бивши заложници, както и жители на градовете и общините, засегнати от терористичното нападение на 7 октомври, което предизвика войната в Газа.

Нетаняху: Вторият етап на войната за унищожение на „Хамас” започна

Много от участниците в митинга носеха израелски знамена, на които имаше жълта панделка - символ на заложниците, чиито роднини и приятели вече повече от седем месеца чакат завръщането им.

Честванията на Деня на независимостта на Израел тази година протичат скромно заради нападението на 7 октомври и войната в ивицата Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в предварително записана реч, че тази година Денят на независимостта няма да бъде като никой друг. "Войната все още бушува. Тя ни беше наложена в онзи мрачен ден на ужасяващото кръвопролитие", КАЗА той.

Според здравните власти в Газа, която се контролира от "Хамас", досега във войната са загинали около 35 000 палестинци.

The Independence Day ceremony in Tel Aviv began with a video of the hostages murdered or still held by Hamas. pic.twitter.com/zEQ0UzLh8f