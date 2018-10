15 души, включително деца, загинаха, след като камион, превозващ мигранти падна в река в западната част на Турция, съобщава АФП, цитирана от БГНЕС.

