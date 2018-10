11 души, предполагаеми мигранти, загинаха в Гърция, след като миниванът, в който пътували, се врязал в камион и избухнал в пламъци, съобщава "Ройтерс".

