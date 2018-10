Семейството на Принс забрани на американския президент Доналд Тръмп да използва песните на поп иконата на своите политически събития. Това се отнася и до президентската кампания. По време на много негови митинги често звучи евъргрийнът „Пурпурен дъжд“ ("Purple Rain"), информира БГНЕС.

"Наследниците на Принс никога не са давали на Тръмп или на Белия дом разрешение за използване на неговите песни и искаме това да спре незабавно", съобщи полубратът на музиканта Омар Бейкър в Twitter.

“The Prince Estate has never given permission to President Trump or The White House to use Prince’s songs and have requested that they cease all use immediately.”