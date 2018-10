Клип, в който жена, приличаща на Мелания Тръмп, прави стриптийз в Овалния кабинет, разгневи Белия дом. От екипа на първата дама на САЩ призоваха да бъде бойкотиран изпълнителят на парчето - рапърът Ти Ай, съобщава БТА.

Той влиза в ролята на агент от охраната, който наблюдава как Доналд Тръмп напуска Белия дом с хеликоптер. Рапърът се озовава в Овалния кабинет, където присъства дама, приличаща на Мелания Тръмп. Тя носи яке с надпис "Не ми пука, а на вас?". Със същата връхна дреха президентската съпруга се появи в център за деца мигранти, отделени от родителите си на границата между САЩ и Мексико.

След това жената от клипа се съблича гола и танцува върху бюрото на държавния глава, зад което седи Ти Ай. После двамата започват да трошат всичко наоколо.

Скандалният клип, с който рапърът прави промоция на новия си албум, беше публикуван в Twitter, където Ти Ай има повече от 8,5 милиона последователи.

