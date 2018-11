Disturbed идват за първи път в България на Hills of Rock 2019. Концертът ще бъде на 28 юни на Гребния канал в Пловдив. Американската четворка е една от най-успешните хеви метъл групи в съвременната музикална история. От формирането им през 1996 г. досега имат продадени над 16 милиона албума и огромен брой почитатели по целия свят.

На 19 октомври тази година излезе новият албум на Disturbed “Evolution”, който е определян като един от най-добрите в кариерата им. Сингълът “Are You Ready” се изстреля на челната позиция в класацията Billboard’s Hot Mainstream Rock Tracks и запази първото място четири поредни седмици.

Disturbed анонсираха едноименното си световно турне, което ще представи както нови песни, така и някои от най-големите им хитове като “Down With The Sickness,” Inside The Fire” и “The Sound Of Silence”.

Фестивалът Hills of Rock ще се проведе за трета поредна година като част от програмата на „Пловдив 2019 - Европейска столица на културата“ на 28, 29 и 30 юни.

Организаторите припомнят, че всеки, закупил промоционален билет, ще има на разположение 10 дни - от 9 до 18 ноември, включително, в които да реши дали обявените дати на фестивала го устройват и ако е възпрепятстван, може да го върне в мястото, от което е закупен.

От днес в продажба са тридневни билети за фестивала, които ще са на цени:

- 120 лв. – само първите 1000 билета;

- 140 лв. до 31.12.2018;

- 160 лв. до 31.03.2019;

- 180 лв. до 28.06.2019.