С помощта на радар, американски учени откриха метеоритен кратер с размерите на Париж под ледовете на Гренландия, съобщава БТА.

Небесното тяло се е сблъскало със Земята преди 12 000 години. Според учените е много вероятно отломките от него, изхвърлени в атмосферата, да са повлияли на климата и да са разтопили голямо количество лед. Това е предизвикало постъпване на големи количества студена вода в протока Нарес, разделящ Гренландия и Канада. Този процес е повлиял на морските течения в целия регион.

Железният метеорит е бил с размери най-малко 1 км.

Това е първият кратер от подобен тип, открит в Гренландия и въобще под ледена покривка. С широчина 31 км, той е сред 25-те най-големи подобни образувания на нашата планета и се намира под ледника Хиавата.

