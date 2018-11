Тежък пътен инцидент в Индия. 28 души, много от които деца, загинаха, след като пътнически автобус падна в канал в Индия, съобщава АФП, цитирана от БГНЕС.

At least 28 people, many of them children, drowned Saturday after their bus plunged into a canal in #India, police said, in the latest tragedy on the world’s deadliest roads.https://t.co/jhH6YSMITC