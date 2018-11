Словенският министър на отбраната Карл Ерявец потвърди информацията, че възнамерява да предложи жена за началник на Генералния щаб на армията, предаде БГНЕС.

Congratulations to Major General Alenka Ermenc, the first female Major General of the Slovene Armed Forces, promoted today by President Borut Pahor! We’re excited to continue our work together as #NATO allies, and as friends. pic.twitter.com/Y1a72hFHvM