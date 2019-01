2-годишно дете пострада, след като падна в клетка на носорози в зоопарк във Флорида, съобщава БГНЕС. Откарано е в болница, но все още няма информация за състоянието му.

Girl injured after falling into rhino exhibit at Brevard Zoo - KOMO News



Child injured after falling into rhino exhibit at Brevard Zoo (CBS Newspath)



MELBOURNE, Fla.... https://t.co/8VXZYPiV4G