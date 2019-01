Херб Келехър, бащата на нискобюджетните полети и основател на американската авиокомпания Southwest Airlines, почина на 87-годишна възраст, съобщи Би Би Си. От компанията му го описват като „пионер, отцепник и иноватор“, който направи „летенето забавно и достъпно.“ Той е бил изпратен от жена си и три от четирите си деца.

