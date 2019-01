Британският актьор Хю Грант написа в Twitter молба до крадеца, който разби автомобила му и задигна чантата му: "Моля върнете сценария, който беше вътре", предаде Асошиейтед прес.

Грант, който през 1994 г. участва в световноизвестната комедия "Четири сватби и едно погребение", съобщи за инцидента в социалната мрежа в неделя вечерта. "Въпреки минималния шанс някой да знае кой е нахлул в колата ми тази вечер и е откраднал чантата ми, все пак опитайте да го убедите да ми върне поне сценария, който беше в чантата", написа актьорът.

В него има много "бележки и идеи", които са плод на седмици труд.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*