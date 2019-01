В Банкок бяха пуснати самолети за изкуствен дъжд, чиято цел е да разсеят силното замърсяване на въздуха.

"Пилоти и учени съобщиха за положително развитие след разпръскването на първата партида химикали, които би трябвало да активират образуването на дъжд" заяви пред АФП Сурасри Китимонтон, ръководител на Роял Авиейшън Сървиз, отговарящ за самолетите за предизвикване на изкуствен дъжд.

The BMA could attempt to create rain artificially over the city as early as Tuesday to curb the air pollution that’s threatening residents’ health.



♦️ Bangkok could see artificial rain tomorrow https://t.co/9nt7SyHcN1 #BangkokSmog #ฝุ่นละออง #ฝุ่นกรุงเทพ pic.twitter.com/KzujXrYynk — Richard Barrow in Thailand 🇹🇭 🇬🇧 (@RichardBarrow) January 14, 2019

Самолетите за изкуствен дъжд са интересно решение, чиято цел е да разпространят огромни количества химикали в облаците и да предизвикат образуването на ледени кристали, които от своя страна ще доведат до дъжд.

Отделът за контрол на замърсяването се надява, че под действието на химикалите изкуствените дъждове могат да бъдат очаквани днес вечерта или в сряда в столицата.

Do you reckon views like this will put foreign tourists off visiting #Bangkok? Maybe the Ministry of Tourism & Sports should hand out free smog masks at the airport (Photo by @prangkia) #BangkokSmog #ฝุ่นละออง pic.twitter.com/gFCOZKEZNa — Richard Barrow in Thailand 🇹🇭 🇬🇧 (@RichardBarrow) January 14, 2019

Сериозните периоди на замърсяване стават все по-чести в Банкок, особено с увеличаването на превозните средства в града. Постепенно, но сигурно Банкок се превръща в един от най-претоварените градове на планетата. В момента в града има около 9,8 милиона автомобила, 2,5 от които все още работят с дизелово гориво при население от около 12 милиона.

