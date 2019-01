Председателят на Европейския съвет Доналд Туск призова за намиране на "положително решение", след като британските депутати отхвърлиха споразумението за Брекзит, предаде Франс прес.

"Ако споразумението е невъзможно, а никой не желае /Брекзит/ без споразумение, тогава кой в крайна сметка ще има куража да каже кое е единственото позитивно решение?", написа Туск в Туитър.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?