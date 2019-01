Германският вицеканцлер и министър на финансите Олаф Шолц предупреди за риск от хаотично излизане на Великобритания от ЕС, предаде ТАСС. "Днес е горчив ден за Европа", написа той в Twitter, коментирайки гласуването в британския парламент против споразумението между Брюксел и Лондон. "Ние сме подготвени, но един хаотичен Брекзит представлява най-лошия от всички варианти за ЕС, но особено - за Великобритания", смята германският вицеканцлер.

This is a bitter day for Europe. We are well prepared - but a hard Brexit would be the least attractive choice, for the EU and GB. #brexit pic.twitter.com/LzKiAaQiVe