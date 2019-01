Дванайсет души са ранени, а два самолета са били повредени в резултат на торнадо, завихрило се на летището в Анталия, съобщава БТА.

Стихията е обърнала автобус и микробус.

„Няма опасност за живота на пострадалите", каза валията на Анталия Мюнир Каралоглу. И допълни, че въпреки лошото време, аерогарата работи нормално.

Това е второто торнадо в турския средиземноморски окръг Анталия през последните два дни.

