Това е втората такава стихия в турския окръг за последните два дни

Дванайсет души са ранени, а два самолета са били повредени в резултат на торнадо, завихрило се на летището в Анталия, съобщава БТА.

Стихията е обърнала автобус и микробус.

„Няма опасност за живота на пострадалите", каза валията на Анталия Мюнир Каралоглу. И допълни, че въпреки лошото време, аерогарата работи нормално.

Това е второто торнадо в турския средиземноморски окръг Анталия през последните два дни.

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