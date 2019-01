Лошото време предизвика проблеми в Америка. Заради големи ледени късове по течението, осем плавателни съда се откъснаха от пристанището и се понесоха безконтролно по река Хъдсън, след което заседнаха в железопътния мост.

A New York cruise ship got trapped under a rail bridge along the ice-covered Hudson River. Good news, it was empty. https://t.co/K08iQeaIk0 pic.twitter.com/ycAm13jqX2