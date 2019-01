Близо 2000 полета бяха отменени, а около 1500 бяха забавени заради силна зимна буря в източните щати на САЩ, съобщи Асошиейтед прес. Най-сериозно бе засегнато бостънското летище Лоугън. Само три полета се очаква за бъдат извършени от регионалното летище Манчестър-Бостън в щата Ню Хемпшър.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Here’s a look at conditions this morning along Interstate 490 in Rochester, NY, as a major winter storm moves from the Midwest into the Northeast. https://t.co/ls2W0ba71y pic.twitter.com/aAFTrK3yb0