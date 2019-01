Рекордни наводнения, предизвикани от проливни дъждове, причиниха истински хаос в североизточната част на Австралия, съобщава АФП. Река Дейнтрий в щата Куинсланд повиши нивото си с близо 13 метра – равнище, което не е било отчитано от 118 години, и заля обширна територия.

Синоптиците предупредиха, че условията в Северен Куинсланд ще са сравними с мусонните дъждове и времето ще остане лошо до края на седмицата.

Жителите на тропическите части на Австралия са свикнали с проливните дъждове, но наводнения с подобни мащаби са нещо невиждано.

Record major flooding in the Daintree River has made the Daintree Ferry inaccessible. @ABCemergency @ABCemergency @TheCairnsPost @pdmgazette @BOM_Qld @ozcyclonechaser @PortDouglas_Aus pic.twitter.com/OejRbIXyBa

Придошлите води прекъснаха единствената фериботна връзка за достъп до някои от по-отдалечените райони. Има и няколко градчета, откъснати от останалата част на света.

Dozens of Australia Day events cancelled in Queensland after heavy rainfall causes several floods Daily Mail Australia Day events have been cancelled in Queensland as heavy rain batters the region causing flooding. https://t.co/HXKBVK0YRy pic.twitter.com/4Dk4OARJzU