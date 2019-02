Няколко десетки северни морски лъва превзеха популярен плаж в Калифорния, предаде БГНЕС.

Едрите морски бозайници прескочили огради и се настанили на плажа по времето, в което беше спряно финансирането на федералните служби в САЩ. На плажа Дрейк в Северна Калифорния работели хора, чиято работа била да гонят дивите животни, за които бил запазен друг, по-голям плаж.

Seals take over California beach that was closed during government shutdown https://t.co/lRcdzSGfiW pic.twitter.com/koPpcx7IWA