Пожар избухна в неделя сутринта в огромен търговски център с 1400 магазина и сервизни обекти в столицата на Полша Варшава.

Повече от 80% от търговския комплекс Marywilska 44 е бил в пламъци. 50 екипа са участвали в гасенето на огъня и спасителната операция, съобщиха от местната пожарна.

Aerial footage of the massive fire at the Marywilska 44 shopping center, located in Białołęka in Warsaw, Poland 🇵🇱



▪︎ 12 May 2024 ▪︎#fire #Poland #Warsaw pic.twitter.com/vFTmDhSLTk — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) May 12, 2024

По данни на полицията няма ранени.

Drone footage captured a massive fire at the Marywilska 44 shopping center in Warsaw, Poland. The complex housed over 1,400 stores and services. Fortunately, the fire has been brought under control.

pic.twitter.com/qRreYjoFtA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 12, 2024

Властите изпратиха съобщение до жителите на града, в което предупреждават да затворят прозорците на домовете си и да останат у дома, заради гъстия черен дим, издигащ се над града.