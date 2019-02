Стотици шофьори във Великобритания прекараха нощта блокирани в автомобилите си или се подслониха в страноприемници и училища, след като страната беше засипана от обилен снеговалеж, предаде Асошиейтед прес.

About 100 cars stuck in snow on road on Bodmin Moor https://t.co/4QRvnfPbRW

През нощта в северната част на Шотландия беше измерена минимална температура минус 15,4 градуса по Целзий - най-ниската стойност във Великобритания от 2012 година. Дори в Лондон, където времето обикновено е меко, сутринта имаше снежна покривка.

Полицията посъветва шофьорите да не пътуват, освен ако не е необходимо.

ОЩЕ СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

В Югозападна Англия повече от сто човека прекараха нощта в прочутата страноприемница "Ямайка" от 18 век, след като колите им били блокирани на път в района. Засегнат шофьор разказа, че "хора продължавали да пристигат до ранните часове на сутринта - хора, оставили колите си и ходили пеш, някои от тях по няколко мили".

BEATING TRAFFIC: Man uses skis to traverse snow- and ice-covered roads in Manchester, England, as the U.K. experiences its coldest night of winter so far. https://t.co/r4FaOuwviX pic.twitter.com/J6o0EMrV7K