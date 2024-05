Supercar Blondie е инфлуенсър, който получава ексклузивен първи поглед и достъп до нови и концептуални автомобили. Със страстта си към високите скорости и луксозните превозни средства, дамата се превърна в любимка на автомобилни ентусиасти от цял свят.

Saudi Arabia 🇸🇦!! Thanks so much for having me! 👏👏 2030 car vid coming... @Turki_alalshikh @RiyadhSeason |#riyadhcarshow #gfgstyle #supercarblondie #supercar pic.twitter.com/CW06PjM4PD