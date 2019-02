Кубинската информационна агенция съобщава за мощна експлозия в близост до един от градовете в провинция Пинар дел Рио в западна Куба, съобщава БГНЕС. Очевидци разказват, че, няколко секунди преди инцидента са забелязали неизвестен предмет, падащ от небето. След експлозията е възникнал пожар, а на мястото са пристигнали пожарникари и представители на властта.

#CUBA : These pictures were taken by my friend Antonio Guzman Morales. You can see the rocks they found after apparent #meteorite fell in the touristy #Viñales area. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/ZXe30LB78o

Report strong explosion in western Cuba. They think it may have been a meteorite 🚨🛑☄️🔥 #Cuba #meteor pic.twitter.com/3T8wIT3ZrR

The first images of one of the stones that seem to have fallen in the area of ​​#ValleDeLaPrehistoria in #PinardelRio begin to appear. Still not confirmed. Journalists and experts are already in the area. #Cuba #meteorite #meteor 🛑☄️🔥 pic.twitter.com/gRVnZ7Dt99