Тед Дансън и Уди Харелсън навлизат в света на подкастите, предаде "Асошиейтед прес". Актьорите са подписали договор за продукцията Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (Sometimes), която ще стартира на 12 юни от SiriusXM.

Заглавието е препратка към годините им заедно в ситкома на Ен Би Си "Бар "Наздраве", както и с факта, че участието на Харелсън там е по-ограничено. Той ще работи заедно с Дансън, "когато успее да го намери", отбелязват от компанията.

Ted Danson & Woody Harrelson Set Premiere For ‘Where Everybody Knows Your Name’ Podcast https://t.co/KnshWputIM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 9, 2024

В подкаста те ще разговарят с личности като Уил Арнет, Кристен Бел, Лора Дърн, Джейн Фонда и други.