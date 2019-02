Момиченце изненада папа Франциск при посещението му в Обединените арабски емирства, след като пропълзя под огражденията на стадион в Абу Даби, дотича до него и му подаде парче хартия, предаде БТА.

Pope greets crowds in UAE as young girl rushes to hand him letter https://t.co/w4qRK5lHIA #PopeFrancisInUAE pic.twitter.com/0kWFCHV5Gn

Детето се изплъзна на охраната и стигна до Светия отец, който се наведе от папамобила си, за да говори с него. Това стана, докато папата влизаше на стадион "Зайед спортс сити", където по-късно отслужи литургия.

The photo that melted all hearts ❤️❤️❤️ little girl cannot contain her tears when Pope Francis blessed in his first visit to the #UAE #PopeFrancisInUAE pic.twitter.com/mokVXAFyV4