Американският президент Доналд Тръмп реагира гневно срещу демократите за разследването на отношенията му с Русия, заявявайки, че неговите опоненти "са откачили".

....The Dems and their committees are going “nuts.” The Republicans never did this to President Obama, there would be no time left to run government. I hear other committee heads will do the same thing. Even stealing people who work at White House! A continuation of Witch Hunt!