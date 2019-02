200 полета от Международното летище „Такома“ в Сиатъл бяха отменени заради силната снежна буря, която удари щата Вашингтон, съобщава в. „Ню Йорк таймс“ цитирана от БГНЕС. На места снежната покривка достига 20 сантиметра, като се очаква лошото време да продължи и през следващата седмица.

Торнадо нанесе големи щети в предградията на Сиатъл (ВИДЕО+СНИМКИ)

Заради рязкото понижаване на температурите в петък много от държавните институции и частните компании приключиха по-рано, за да могат служителите им да се приберат по домовете си. Губернаторът на щата Вашингтон Джей Инсли обяви извънредно положение заради лошото време и призова гражданите да стоят на топло и да не излизат навън, освен ако не е крайно необходимо.

Over 12 million people in the northwestern US are under winter weather alerts. Seattle, which averages 6.8 inches of snow a year, is expected to get four to six inches https://t.co/jooH2oDX2M pic.twitter.com/pgibCiRocY